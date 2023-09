WordPad nie ma przyszłości. Microsoft chce zarabiać na Wordzie

Microsoft WordPad nie będzie dalej rozwijany i zostanie usunięty z "przyszłych wydań Windowsa" - czytamy w dokumentacji systemu operacyjnego, którą zaktualizowano z początkiem września. W praktyce oznacza to usunięcie z Windowsa prostego edytora tekstu, który dla wielu osób był wystarczającym narzędziem do obsługi dokumentów w formacie .doc . Teraz sytuacja się zmieni - użytkownicy za darmo będą dysponować tylko Notatnikiem, który takiej możliwości nie oferuje.

Ten od wielu miesięcy jest regularnie rozwijany i zyskał sporo nowości względem wersji, którą pamiętamy jeszcze z Windowsa 7 czy wcześniejszych. Nie oznacza to jednak, że Notatnik może teraz z powodzeniem zastąpić WordPada - wręcz przeciwnie. To nadal jedynie notatnik, tyle tylko, że z czasem zyskał czytelniejsze ustawienia, obsługę systemowego ciemnego motywu i otwierania dokumentów na kartach - niczym w przeglądarce internetowej czy Eksploratorze plików .

Powód usunięcia WordPada z Windowsa wydaje się oczywisty i nie ukrywa go sam Microsoft. O ile systemowy, darmowy Notatnik jest polecany do obsługi prostych plików tekstowych z rozszerzeniem .txt, w przypadku "ambitniejszych" dokumentów powstałych z rozszerzeniami .doc lub .rtf polecany jest po prostu Word - a to oprogramowanie płatne. W praktyce trzeba też pamiętać, że chociaż WordPad radził sobie z otwieraniem plików .doc, to nie można już tego powiedzieć o nowszym formacie .docx rozwijanym począwszy od Office'a 2007, którego można kojarzyć głównie z premiery "wstążki".