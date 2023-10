Fałszywa weryfikacja punktów karnych. Ostrzeżenie CSIRT KNF

Kierowcy mogą sprawdzić stan swoich punktów karnych w serwisie gov.pl. Oszuści postanowili wykorzystać ten fakt i przygotowali fałszywą wersję serwisu z domeną poland-gov[.]com, gdzie próbują wyłudzić dane karty płatniczej. To otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta, w podobny sposób jak choćby w phishingu z OLX w tle, gdzie atakujący polują głównie na login i hasło do bankowości elektrocznicznej.