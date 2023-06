Ostrzeżenie Orange: fałszywa strona z "dodatkiem mieszkaniowym"

Oszuści wykorzystali tu jednak elementy graficzne typowe dla autentycznych serwisów rządowych, co może skutecznie wprowadzić użytkownika w błąd. Spreparowany jest także formularz logowania do serwisu , który rzekomo wykorzystuje mechanizm Profilu Zaufanego i uwierzytelniania przez system bankowy. Jeśli użytkownik nie zorientuje się, że przekręt, w praktyce przekaże login i hasło do swojej bankowości oszustom .

Konsekwentnie przy okazji takich ostrzeżeń przypominamy, by nie działać pochopnie i co do zasady nie klikać "w ciemno" linków wysyłanych w SMS-ach czy dziwnych e-mailach. Należy z góry zakładać, że takie łącze może być spreparowane i doprowadzi użytkownika na fałszywą stronę. Wystarczy kilka ruchów bez świadomości zagrożenia, żeby udostępnić swoje dane uwierzytelniające atakującym, a później kradzież pieniędzy z konta bankowego jest tylko formalnością - nie wspominając, że deklarowane na początku wsparcie finansowe ze strony rządu to tylko zmyślona deklaracja "na zachętę".