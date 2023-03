Używasz WhatsAppa? Przestępcy mają na ciebie nowy sposób

Najnowsza kampania tego rodzaju, którą opisuje ESET, była wycelowana w osoby, które posiadają portfele kryptowalut. Manipulowanie zawartością schowka prowadzi w tym przypadku do wykradzenia cyfrowych kluczy do transakcji. Specjaliści dodają przy tym, że atak jest nowatorski pod wieloma względami. Ciekawostką jest między innymi wykorzystanie technologii OCR do rozpoznawania znaków celem rozpoznawania tekstu z przechwytywanych w tle zrzutów ekranu ze smartfonów z Androidem.