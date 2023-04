Atak przez SMS: "Mamo, to jest mój nowy numer"

Użytkownicy WhatsAppa muszą być czujni także podczas czytania SMS-ów . Do redakcji trafiło świeże zgłoszenie fałszywej wiadomości, w której ktoś (starym sposobem) podszywa się pod bliską osobę z rodziny i sugeruje, że zmienił numer telefonu . To początek znanego schematu wyłudzenia - odbiorca jest zachęcany, by wykorzystać nowy numer i skontaktować się z "córką" lub "synem" przez komunikator.

Apelujemy, by widząc podobne wiadomości, reagować racjonalnie. Wystarczy zadzwonić do bliskiej osoby (jak zwykle, na dotychczasowy numer), by potwierdzić, czy opisywana sytuacja w ogóle miała miejsce. W ten sposób szybko wyjaśni się, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy. Otrzymaną fałszywą wiadomość SMS radzimy od razu wyrzucić, by w przyszłości nie odciągała uwagi w skrzynce odbiorczej. Wcześniej można ją wysłać do analizy bezpieczeństwa przez zespół CERT Polska.