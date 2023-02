Masz WhatsAppa? Jeden "tajemniczy kod" i tracisz konto

Komunikator WhatsApp cieszy się sporą popularnością zwłaszcza w Polsce, a przez to jest regularnie na celowniku atakujących. Jednym z problemów jest mało znana forma oszustwa zaczynająca się od manipulacji podczas rozmowy - opisywał ją niegdyś Bleeping Computer . Oszust stara się zasugerować przyszłej ofierze, że konieczne jest wprowadzenie specjalnego ciągu znaków w jej telefonie . Chodzi o kod MMI , który spowoduje włączenie bezwarunkowego przekazywania połączeń i SMS-ów na numer telefonu atakującego.

To otwarta droga do szeregu oszustw, w tym uproszczenie procesu przejęcia konta na WhatsAppie. Znając numer telefonu ofiary, oszust może podjąć próbę logowania w nowym telefonie. Operacja zostaje uwierzytelniona 6-cyfrowym kodem wysyłanym przez automat WhatsAppa na dany numer telefonu. Kluczem jest więc ustawione wcześniej (nieświadomie przez ofiarę) przekierowanie rozmów i SMS-ów, w wyniku czego kod w praktyce trafi do atakującego. Konto WhatsAppa zostanie przejęte w kilka chwil.