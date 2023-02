Wiadomości SMS o zmianie numeru telefonu to nowy scenariusz wykorzystywany przez oszustów. Ktoś próbuje udawać członków najbliższej rodziny ofiary i deklaruje, że musiał zmienić telefon wraz z numerem, przez co potrzebuje wsparcia finansowego. Taki SMS może być podpisany jako kierowany "do mamy" lub "do taty".