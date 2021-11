Polskę ogarnęła kolejna fala SMS-ów informujących o rzekomych zaległościach w płatnościach za prąd. Oszuści podszywają się pod PGE , ufając, że klienci Polskiej Grupy Energetycznej uwierzą w to, że nie uregulowali rachunków za prąd.

To już kolejny etap kampanii phishingowej polegającej na masowym rozsyłaniu wiadomości SMS dotyczących niedopłaty do rachunków za prąd. Przesyłany komunikat jest krótki i w obecnej wersji brzmi następująco (pisownia oryginalna).

Na końcu SMS-a pojawia się link, którego oczywiście nie podajemy. Prowadzi on do fałszywej bramki pośrednika płatności. W miejscu tym mamy podać swoje wrażliwe dane, między innymi umożliwiające zalogowanie się do konta w banku. Po przejęciu naszych danych oszust może starać się o wypłatę środków z rachunku.