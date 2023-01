SMS o pożyczce? Oszuści czekają na ten ruch

Serwis Sekurak zwrócił uwagę na kolejne oszustwo wykorzystujące wizerunek PKO BP. Jest to spoofing telefoniczny polegający na rozsyłaniu fałszywych SMS-ów z informacją o pożyczce. Oszuści w ten sposób próbują nakłonić potencjalne ofiary do podjęcia konkretnych działań - przejścia na fałszywą witrynę internetową lub zadzwonienia do rzekomych "konsultantów".