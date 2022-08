Niebezpieczne SMS-y. Wracają stare metody oszustw

W tym przypadku może być nieco łatwiej o to, by nabrać się na wiadomość przesłaną przez przestępców. Zadbali oni bowiem o to, by odnośnik, który ma kliknąć ofiara, przypominał faktyczny adres należący do PGE. Jednak każdy, kto zdąży się mu przyjrzeć, zorientuje się, że jest dość nietypowy.