Wzmacniacz Wi-Fi podatny na atak. D-Link zignorował sygnały

Wzmacniacz Wi-Fi D-Link DAP-X1860 to urządzenie podatne na atak, który może posłużyć oszustom, by dostać się do sieci lokalnej w mieszkaniu. D-Link zignorował liczne ostrzeżenia od badaczy, którzy odkryli wspomnianą podatność. Wzmacniacz Wi-Fi pozostaje niezaktualizowany.