YouTube udostępnia nową opcję. Polska pominięta

YouTube wprowadza zmiany w wymaganiach dla twórców , którzy chcą rozwijać swoje kanały. Chodzi kwalifikację do programu partnerskiego (YPP) , do czego obecnie potrzeba minimum 1000 subskrybentów oraz 4000 godzin wyświetleń filmów w ciągu ostatnich 365 dni lub 10 mln wyświetleń filmów Shorts w ciągu ostatnich 90 dni. Po zmianach ogłoszonych dziś na blogu wymagania zostaną znacznie obniżone .

YouTube zdecydował się bowiem zmienić progi, które dla wielu twórców mogły być trudne do osiągnięcia. Po zmianie wymagań, by dostać się do YPP, konieczne będzie zdobycie jedynie: 500 subskrybentów oraz 3000 godzin wyświetleń w ostatni rok lub 3 mln wyświetleń filmów Shorts w ciągu 90 dni. Dodatkowym, nowym wymaganiem, będzie jednak konieczność posiadania minimum 3 opublikowanych filmów w ciągu 90 dni.