YouTube: filmy Shorts pozwolą zarobić. Zmiana od lutego 2023 roku

Shorts na YouTubie to w praktyce konkurencja dla TikToka, który stał się aplikacją numer jeden kojarzoną z "pionowymi", krótkimi filmami. Jasne zasady zarabiania na reklamach mogą skłonić wielu twórców na YouTubie do rozwijania również takich materiałów na swoich kanałach. W przypadku regularnych treści niezmienne pozostają wymagania minimalne pozwalające na uruchomienie monetyzacji, tj. co najmniej 1000 subskrypcji i 4 tys. godzin wyświetleń filmów w ciągu ostatniego roku.