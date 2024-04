YouTube kontra blokowanie reklam. Zobaczysz komunikat

Zespół YouTube'a ogłosił , że wzmacnia system walczący z blokerami reklam, tym razem skupiając się na "aplikacjach firm trzecich", które pozwalają wyświetlać filmy z YouTube'a. Jeśli dana aplikacja blokuje wyświetlanie reklam, użytkownik może się od teraz spodziewać komunikatu o niedostępności filmu i po prostu go nie zobaczy . To kolejny krok ważny dla trwającej od kilkunastu miesięcy wzmożonej walki z omijaniem wyświetlania reklam przy filmach i unikania subskrypcji YouTube Premium.

YouTube skupił się na temacie przeszkadzającego mu blokowania reklam przy filmach głównie w 2023 roku, kiedy użytkownicy zaczęli zauważać problemy z odtwarzaniem filmów, gdy włączone są blokery reklam w przeglądarkach komputerowych. YouTube nie ukrywał, że to efekt strategii, w ramach której widzowie zachęcani są do wyświetlania reklam (by wspierać w ten sposób twórców) lub do przechodzenia na płatną subskrypcję Premium (z której zyski również częściowo trafiają na konta autorów filmów).