YouTube z masą reklam na TV. Nie pominiesz ich

W aplikacji YouTube na telewizorach Smart TV już niebawem pojawią się 30-sekundowe reklamy, których nie będzie się dało pominąć . Google obieca wprawdzie, że materiały, które faktycznie chcesz obejrzeć, zostaną poprzedzone "starannie wyselekcjonowanymi spotami", ale to i tak nie brzmi dobrze.

Na tym nie koniec: we wpisie na oficjalnym blogu zapowiedziano, że YouTube na Smart TV doczeka się także innej zmiany. Za każdym razem, gdy spauzujesz film, zostanie on zminimalizowany do postaci małego okienka w rogu ekranu, a główną część wypełni… reklama. Ta ostatnia zniknie dopiero w momencie wznowienia odtwarzania (lub gdy wyłączysz ją ręcznie – tu na szczęście będzie taka możliwość).