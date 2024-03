YouTube zapowiada zmiany. Nie trafią na wszystkie urządzenia

Zmiany na YouTube to rzadkość. Google na ogół nie zasypuje użytkowników nowymi funkcjami i zmianami w wyglądzie aplikacji. Usprawnienia wizualne – jeśli się pojawiają – to z reguły są niewielkie i nie wpływają istotnie na użyteczność serwisu .

Tym razem nadchodząca aktualizacja również nie są na tyle duża, aby wymusiła na użytkownikach zmianę przyzwyczajeń. Ponadto odczują ją tylko wybrani, bowiem odświeżony interfejs YouTube trafi wyłącznie w wersji aplikacji przeznaczonej na telewizory . "To znalezienie równowagi" – czytamy na blogu Google. Gigant chce "zapewnić widzom większą interaktywność".

Zmianę w interfejsie dostrzeżesz podczas oglądania filmu na YouTube, kiedy wywołasz elementy interaktywne. Następuje to po kliknięciu tytułu odtwarzanego materiału. Dotychczas w takiej sytuacji po prawej stronie ekranu pojawia się menu z komentarzami, opisem i statystykami filmu. Jednocześnie film odtwarza się w pełnym rozmiarze (w trybie pełnoekranowym).

Po zmianach będzie nieco inaczej. Kiedy wywołasz wspomniane elementy interaktywne, boczne menu wysunie się – tak jak do tej pory – ale jednocześnie zmniejszy się wyświetlany film. Ten nie będzie już pokrywał całego ekranu, a zostanie przeskalowany do tego stopnia, aby żaden z elementów interfejsu menu nie zakrywał go.