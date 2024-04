YouTube: jak pobrać wideo na komputer?

Powodów, dla których chcielibyśmy pobrać ulubione filmiki czy teledyski z serwisu YouTube może być wiele. Niezależnie, czy planujemy je oglądać bez dostępu do internetu czy np. przekonwertować w celu odtworzenia w samochodzie, to dostępnych jest kilka sposobów, aby zapisać wybrane wideo w pamięci naszego urządzenia.

SaveFrom to platforma internetowa, która daje użytkownikowi możliwość pobrania wybranego wideo z serwisu YouTube bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Jej obsługa jest banalnie prosta i ogranicza się do wklejenia w odpowiednim polu linku do filmiku, który chcemy pobrać a następnie zdefiniowania formatu oraz jakości wyjściowej.

4K Video Downloader to jedno z najlepszych i najszybszych narzędzi przeznaczonych do pobierania wideo z YouTube'a, ale nie tylko. Jego obsługa nie należy do skomplikowanych, a na duży plus zasługuje spora liczba formatów oraz jakości, w których zapisać możemy pobierany klip.