Nowość co miesiąc. Cieszyński zapowiada zmiany w mObywatelu

Minister Cyfryzacji w czwartek 27 lipca na antenie Radia Wrocław przypomniał, że nowa aplikacja mObywatel działa od prawie dwóch tygodniu. Podkreślił, że uruchamiane są kolejne usługi w tej aplikacji.

"Na przykład w tym tygodniu ruszył bezpieczny autobus, czyli taka usługa, która pozwala sprawdzić, czy autobus, do którego wsiadamy, ma ważne badanie techniczne, czy ma polisę OC, czy ma wszystko w porządku, jeżeli chodzi o rejestrację. Tak będzie już to wyglądało przez najbliższe miesiące, czyli może nie w każdym tygodniu, ale na pewno każdego miesiąca jedną czy dwie nowe usługi będziemy uruchamiać. Następne, tymczasowe prawo jazdy już od 7 sierpnia" – mówił Cieszyński.

"Lato pełne niespodzianek" z aplikacją mObywatel

Minister przypomniał też, że w nowej wersji aplikacji jest mDowód, czyli – jak mówił – "nowy dokument tożsamości". "Ale chcemy też pozostałe dokumenty przenieść tak, aby one wyglądały i klikały się podobnie sprawnie, jak ten dowód tożsamości. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne funkcje, to nie ukrywam, że tutaj chciałbym, żeby to było lato pełne niespodzianek i będziemy stopniowo uwalniać te informacje"- mówił.

Cieszyński podkreślił też, że mDowód od 14 lipca jest "pełnoprawnym dokumentem tożsamości w Polsce". "Jesteśmy największym krajem Unii Europejskiej, w której można się posługiwać cyfrowym dokumentem tożsamości" – mówił.

Lista planowanych nowości jest bardzo długa

Minister powiedział też, że lista funkcji, które w przyszłości wejdą od mObywatela jest bardzo długa. Pytany o zastrzeganie numeru PESEL, nie chciał mówić o szczegółach, ale powiedział, że to "jedna z jego ulubionych funkcji, ponieważ w bardzo prosty sposób podnosi poziom bezpieczeństwa".

Oprócz tego są pełnomocnictwa do załatwiania spraw urzędowych, płatności, możliwość składania różnego rodzaju wniosków. Tak naprawdę mObywatel ma być docelowo takim najprostszym, najbardziej popularnym kanałem komunikacji pomiędzy państwem a wszystkimi instytucjami publicznymi. Janusz Cieszyński Minister cyfryzacji

Dodał, że trwa też pilotaż dotyczący płatności za pomocą aplikacji mObywatel. "Trwa pilotaż tego rozwiązania. On jest w kilku miastach, przede wszystkim w województwie kujawsko-pomorskim, ale też w Sopocie. Natomiast oprócz tego chcemy wprowadzić taką możliwość już powszechnie, na podstawie ustawy, to jest ustawa o administracji. Tutaj czekamy na wyznaczenie terminu rozpatrywania tej ustawy przez Sejm, no bo ona musi faktycznie przejść przez Sejm, żebyśmy mogli się z tym problemem zmierzyć i wdrożyć usługę na poziomie całego kraju" – mówił.