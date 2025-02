Zaktualizuj Windowsa. Wydano lutowy pakiet poprawek

To polecenie odpowie nam, czy podatna usługa jest uruchomiona na naszym komputerze, ale jak już wielokrotnie wspomniano, to raczej mało prawdopodobne. Mimo to, usługi TAPI dalej nie są oddzielną funkcją opcjonalną i są instalowane w każdym Windowsie - podczas, gdy klasycznych urządzeń telefonicznych jest coraz mniej. Wynika to z zależności. TAPI jest mocno związane z komponentem RasMan, instrumentacją dostępu zdalnego. Zależą od niego zatem nie tylko modemy, ale także obsługa VPN.