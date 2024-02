Zmiana w logowaniu Google. Pierwsza od wielu lat

Google zmienia ekran logowania, który znany jest użytkownikom dowolnej usługi Google'a - od Dysku, przez Gmaila, na YouTubie kończąc. To pierwsza taka zmiana od lat i z pewnością nie zabraknie osób, które nowy ekran zaskoczy i (w tym przypadku niesłusznie) założą, że może nie być prawdziwy.

Google odświeża ekran logowania do usług i nie jest to zmiana kosmetyczna. Nowy wydaje się bardziej uproszczony i nowoczesny, ale ważniejszy niż sam wygląd jest sam proces przejścia na nowy ekran logowania. Oszuści mogą bowiem wykorzystać tę sytuację do tworzenia fałszywych kampanii informacyjnych, z drugiej strony - fałszywe formularze "z dnia na dzień" staną się rozpoznawalne jako nieaktualne.

Google, w typowy dla siebie sposób, będzie wdrażać nowy ekran logowania u kolejnych użytkowników transzami. Jak podano w krótkim wpisie blogowym, odświeżony panel logowania do usług pojawia się już u użytkowników od 21 lutego. Google podaje, że od momentu wdrożenia u danej osoby może minąć do 15 dni, nim nowy ekran logowania będzie widoczny. Sam proces wdrażania ma się z kolei skończyć do 4 marca.

Nowy ekran logowania Google © Google

Innymi słowy odświeżony ekran logowania do Gmaila, YouTube'a, Dysku i wszystkich innych usług, gdzie wymagane jest potwierdzenie danych konta Google, powinien być widoczny u wszystkich użytkowników już w przyszłym miesiącu. Administratorzy, w przypadku kont służbowych, nie mają na to wpływu - to odgórne wdrożenie, które dotyczy wszystkich.

Przy okazji takiej zmiany warto pochylić się nad swoim kontem Google i rozważyć aktualizację informacji, w tym uruchomienie uwierzytelniania dwuetapowego, jeśli nie było aktywowane wcześniej. Dzięki niemu, nawet gdy oszust przejmie login i hasło, nie będzie mógł zalogować się na konto Google bez tytułowego drugiego składnika - tutaj kodu z SMS-a, potwierdzenia w telefonie czy uwierzytelnienia przez klucz bezpieczeństwa.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl