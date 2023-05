Nowe ostrzeżenia na mapie. Mogą uratować życie

Google Flood Hub to internetowy serwis wykorzystujący Google Maps oraz SI do przewidywania zmiany stanu wód i potencjalnych powodzi w perspektywie najbliższych dni . Usługa była dostępna w niektórych rejonach świata od 2022 roku, ale dopiero w ostatnich dniach Google zdecydował się rozszerzyć dostępność Flood Hub o kolejne 80 krajów, w tym Polskę . Usługa jest dostępna za darmo, także z poziomu smartfonów.

Flood Hub nie tylko stał się dostępny w większej liczbie krajów, ale także został zmodernizowany technicznie. Użytkownicy mogą teraz liczyć na prognozę ewentualnej powodzi lub zalania i ostrzeżenia do 7 dni przed zdarzeniem - wcześniej było to możliwe tylko na 48 godzin wcześniej. Google tłumaczy, że Flood Hub wykorzystuje sztuczną inteligencję i modele uczenia maszynowego stosowane do prognozowania powodzi.