Zmiana w telewizji. Niektórzy stracą kanały

MUX-3, czyli multipleks naziemny z podstawowymi kanałami Telewizji Polskiej ma przejść do końca 2023 r. na standard DVB-T2 HEVC. Nieoficjalne informacje mówią, że do zmiany dojdzie wcześniej. Posiadacze starych odbiorników stracą więc dostęp do części kanałów.