Transmisje obowiązkowe. Wielkie zmiany w telewizji

Dużą zmianą dla odbiorców będą tak zwane transmisje obowiązkowe. Będzie ona dotyczyć platform satelitarnych, sieci kablowych i serwisów streamingowych z linearnymi kanałami. Będą one zobowiązane do udostępniania stacji znanych z dawnej oferty telewizji analogowej. Chodzi tu o TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TV4, TVN i TV Puls. KRRiT chciałoby, aby zasadę tę rozszerzono o wszystkie kanały dostępne w multipleksach naziemnych, czyli m.in. TV Trwam, Eska TV, Stopklatkę czy Fokus TV.

- Dyrektywa unijna w ramach regulacji telekomunikacyjnych wprowadza zasady transmisji obowiązkowych. Transmisje obowiązkowe to nic innego, jak "must carry, must offer". Należy się spodziewać, że w ramach prawa telekomunikacyjnego również będą prace na poziomie parlamentarnym nad zasadą "must carry, must offer". Wyczulam, że warto wziąć udział w dyskusji i aktywnie w tym uczestniczyć – zachęcił przewodniczący KRRiT.