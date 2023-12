Ostatni dzwonek. 15 grudnia zmiana standardu telewizji na DVB-T2

Multipleks 3 cyfrowej telewizji naziemnej przechodzi na standard nadawania DVB-T2. Przełączenie odbędzie się w dwóch etapach, z których pierwszy zostanie zrealizowany w nocy z 14 na 15 grudnia i dotyczy zachodniej części Polski. Dla odbiorców to ostatni dzwonek, by zadbać o właściwy odbiornik.

Multipleks MUX-3, w ramach którego do telewizorów trafiają kanały TVP, ostatecznie przechodzi na nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC. To finalizacja procesu, który ciągnie się od ponad roku. Większość innych multipleksów została przełączona na nowy standard jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku, ale z uwagi na konflikt na terenie Ukrainy, przełączenie MUX-3 z kanałami TVP zostało odroczone do teraz - by wszyscy odbiorcy mieli możliwie długo dostęp do kanałów informacyjnych.

Odbiorcy TV naziemnej, którzy chcą zachować dostęp do kanałów TVP powinni zadbać o właściwy sprzęt - telewizor lub dekoder muszą być wyposażone w tuner DVB-T2. Co do zasady posiadają go wszystkie współczesne urządzenia, ale z badań wynika, że nadal wiele gospodarstw domowych nie ma właściwego telewizora lub dostawki, co więcej nie jest świadoma zmiany w nadawaniu. Po przełączeniu MUX-3 na nowy standard, w nieprzystosowanych odbiornikach będzie można odbierać jeszcze tylko MUX-8.

Przełączenie MUX-3 podzielono na dwa etapy © Emitel

Zmiana standardu nadawania MUX-3 została podzielona na dwa etapy. Pierwszy dotyczy zachodniej Polski i przeprowadzony będzie w nocy z 14 na 15 grudnia. Przełączenie w tym terminie obejmie więc województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie i śląskie. Kanały TVP będą tu od tego momentu nadawane w nowym standardzie DVB-T2.

Drugi etap to przełączenie wschodniej części Polski. Zmiana standardu w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim zrealizowana zostanie w nocy z 18 na 19 grudnia, a więc zaledwie kilka dni później.

Aby odbierać telewizję naziemną DVB-T2 konieczne jest posiadanie dostatecznie nowego telewizora zdolnego do odbioru takiego sygnału lub przystawki z wbudowanym tunerem DVB-T2/HEVC. Jak przypomina serwis wirtualnemedia, w tym roku nie obowiązują dopłaty rządowe do zakupu nowego telewizora lub dekodera, toteż odbiorcy muszą we własnym zakresie wyposażyć się we właściwy sprzęt.

Aby sprawdzić, czy dany odbiornik jest zdolny do odbioru sygnału DVB-T2, najlepiej jest zajrzeć do jego instrukcji obsługi i odszukać informacje o wbudowanym tunerze. Alternatywnie zalecany jest kontakt z producentem lub wykorzystanie oficjalnej wyszukiwarki urządzeń na stronie telewizjanaziemna.pl.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl