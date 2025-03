Zmiana Windows 10 na 11. Zwróć uwagę na jeden niuans

Microsoft na każdym kroku zachęca użytkowników Windowsa 10 do przesiadki na nowszą Jedenastkę, do czego co do zasady można skorzystać z wygodnego procesu aktualizacji dostępnego z poziomu Windows Update - zakładając oczywiście zgodność z wymaganiami sprzętowymi. Serwis Neowin zwraca jednak uwagę na zaktualizowany opis Windowsa 11, z którego wynika, że w niektórych przypadkach może się przydać tzw. "czysta instalacja" systemu zamiast typowej aktualizacji.