Windows 11: jak pobrać obraz ISO i przygotować nośnik instalacyjny?

Jeśli na przestrzeni ostatnich kilku lat zakupiłeś nowego laptopa lub komputer stacjonarny, to bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie jest on wyposażony w napęd optyczny, który niegdyś wymagany był do instalacji systemu operacyjnego. Co w przypadku jeśli zakupione urządzenie nie posiada zainstalowanego systemu lub chcielibyśmy na nim zainstalować Windows 11 na nowo?