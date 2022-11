ZUS ma nową aplikację. mZUS przyda się wielu Polakom

W praktyce aplikacja mZUS stanowi swego rodzaju alternatywę dla portalu PUE, bowiem pozwala między innymi złożyć nowy wniosek o 500+ bezpośrednio z telefonu. Dla wielu użytkowników będzie to spore ułatwienie, mimo że cały proces w PUE ZUS też jest co do zasady nieskomplikowany, a o szczegółach można przeczytać w naszym poradniku.