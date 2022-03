ZUS nie działa. Awaria PUE ZUS i strony głównej (aktualizacja)

W ciągu ostatnich kilkunastu minut pojawiło się niespełna 100 zgłoszeń awarii, większość z obszaru Warszawy. W tym momencie nie wiadomo, co może być przyczyną problemów , a na oficjalnych profilach ZUS-u w mediach społecznościowych jak dotąd nie pojawił się żaden komentarz. ZUS dysponuje specjalną stroną z komunikatami technicznymi, ale ona również w tym momencie nie jest osiągalna.

Ze zgłoszeń w serwisie downdetector wynika, że wczoraj ZUS miał podobne problemy, ale na mniejszą skalę. Brak dostępu do PUE ZUS to między innymi odcięcie zainteresowanych od możliwości pobrania rozliczenia PIT związanego ze świadczeniami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy jednej z dróg składania wniosków o świadczenie w programie Rodzina 500 Plus.