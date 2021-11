Konto PUE ZUS ma niecałe 9 mln Polaków. Zobacz, jak je założyć

ZUS przenosi swoje usługi do chmury, zgodnie z zapowiedzią z maja bieżącego roku. Wykorzystuje do tego Chmurę Krajową, co w praktyce ma pomóc głównie pracownikom, ale docelowo także klientom, którzy będą sprawniej obsługiwani. Jak podał Pulsowi Biznesu wiceprezes ZUS-u, Włodzimierz Owczarczyk, przeniesienie platformy PUE do chmury ma także wzmocnić niezawodność i bezpieczeństwo tego systemu.