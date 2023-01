Awaria usług Microsoftu. Nie działa Teams, Outlook i OneDrive

Awaria Outlooka, Teamsa, OneDrive'a i platformy Microsoft 365 nie musi oznaczać całkowitego odcięcia od usług, a jedynie ich ograniczenie. W redakcji doświadczyliśmy na przykład znacznych problemów podczas wideokonferencji w Microsoft Teams , ale rozmowę wciąż można było prowadzić. Nie oznacza to natomiast, że u innych użytkowników problem będzie miał takie same skutki.

Co najważniejsze, Microsoft już wie o opisywanym problemie, co zespół Microsoft 365 potwierdził na Twitterze. Pracownicy podali około godziny 8:30, że badają problem i będą na bieżąco informować o postępach. Na tę chwilę nie wiadomo co jest źródłem awarii i jak długo może potrwać przywracanie do życia Teamsa, Outlooka czy OneDrive'a.