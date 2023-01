System Patriot miał ich chronić. Przez prosty błąd zginęło 28 Amerykanów

W celu ochrony kluczowych obiektów cywilnych oraz militarnych USA rozmieściły na terenie swoich sojuszników baterie systemu Patriot , które - warto zaznaczyć - zostały pierwszy raz w historii przeznaczone do zwalczania pocisków balistycznych poruszających się z prędkością Mach 5 (6,2 tys. km/h), do czego nie zostały zaprojektowane.

System MIM-104A Patriot zyskał wstępną gotowość operacyjną w US Army w 1984 r. i zastąpił wcześniejsze systemy średniego zasięgu MIM-23 Hawk . Pierwotnie Patriot był projektowany jako mobilny system do zwalczania wtedy jeszcze radzieckich, a dzisiaj rosyjskich samolotów wojskowych poruszających się z prędkością ok. Mach 2 (2,5 tys. km/h).

Dochodzenie wykazało, że problem dotyczył błędu oprogramowania w komputerze kierowania ogniem systemu Patriot, który był już znany przed tragedią . Dotyczył on działania systemu namierzania celu. Nie jest to pierwszy przypadek śmierci w wyniku błędów oprogramowania, które potrafią nawet sprzęt medyczny zamienić w śmiercionośną maszynę .

Radar Patriota w pierwszej fazie wykrywa nadlatujący obiekt, w drugiej następuje jego klasyfikacja na podstawie np. prędkości lotu, a w trzeciej specjalny algorytm oblicza na podstawie ostatniego odbicia fal radiolokacyjnych i prędkości obiektu przewidywany obszar przestrzeni powietrznej, w której ten powinien się chwilę później znajdować. Radar przeszukuje wtedy wyłącznie ten obszar i natychmiast po wykryciu obiektu, jeśli znajduje się on w zasięgu, następuje odpalenie pocisku z jednej z sześciu wyrzutni (standard dla US Army).

Biuro Projektu Patriot odpowiedziało Izraelowi, że system nie będzie w stanie zestrzelić pocisku SCUD, jeśli przesunięcie wyniesie przynajmniej 50 proc. lub więcej, co wymagałoby co najmniej 20 godzin ciągłej pracy systemu Patriot .

Uznano, że aż ośmiogodzinne interwały pracy to specyfika Izraela i inni użytkownicy systemu Patriot tak długo ich nie używają. Warto tutaj zaznaczyć, że tylko Izrael wykorzystywał rejestratory pracy systemów Patriot, podczas gdy Amerykanie tego nie robili w obawie o nieautoryzowane wyłączenie systemu. Z tego powodu w Izraelu problem był kontrolowany, ponieważ po ośmiu godzinach pracy lub częściej dokonywano restartu komputera (trwającego 60-90 sekund), co zerowało błąd.

Tymczasem, jak wykazało dochodzenie GAO , system Patriot rozlokowany w Az-Zahranie działał bez przerwy aż 100 godzin, przez co po prostu błąd był na tyle duży, że iracki Scud został całkowicie zignorowany. Już w przypadku 20-godzinnej pracy błąd wynosił 0,0687 sekundy, co przekładało się na odchylenie centrum obszaru zestrzelenia o 137 m, a w przypadku baterii z Az-Zahranu mowa o 0,3433 sekundy i 687 metrach.

Ponadto, co ciekawe, najnowsza wersja oprogramowania została dostarczona na miejsce dzień po tragedii, a opóźnienia wynikały z konieczności zapewniania technikom bezpiecznego transportu w warunkach wojennych. Z kolei sama aktualizacja wyłączała z akcji baterię Patriota na pół godziny, a jak przyznaje Biuro Projektu Patriot , pomiędzy sierpniem 1990 r. a lutym 1991 r. dokonano sześciu aktualizacji oprogramowania dostosowującego systemy Patriot do tamtejszego teatru działań.

Obejmowały one zwalczanie celów pokroju pocisków manewrujących i balistycznych, dodano też test długotrwałego działania. Przykładowo Polska zakupiła najnowszą wersję, znacznie przewyższającą to, co obecnie jest wykorzystywane w USA bądź trafiło do Ukrainy.