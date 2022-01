5 fałszywych SMS-ów. Nie klikaj, bo możesz tylko stracić

W ostatnich tygodniach obserwujemy kilka trwających kampanii SMS-owych, z których niektóre są ze sobą powiązane, zaś inne wydają się występować niezależnie. Nie zmienia to jednak faktu, że w każdej chwili można dostać fałszywą wiadomość o treści, która przynajmniej powinna wydawać się podejrzana. Do takich wiadomości lepiej podchodzić z dystansem.

By uprościć rozpoznanie fałszywych SMS-ów, zebraliśmy w jednym miejscu 5 rodzajów wiadomości, które możecie dostać i które łączy jedno - zawarty w treści podejrzany link. Lepiej go nie klikać, a SMS po prostu zignorować i usunąć, by w przyszłości przypadkiem nie trafić na niego w skrzynce odbiorczej. Próby wyłudzeń można także zgłaszać na policję, a w smartfonie dodatkowo wykorzystać tzw. czarną listę.