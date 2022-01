Uwaga na "film o tobie". Fałszywy SMS z numeru 570216115 lub 667227229

Nasi czytelnicy zgłosili nam w ostatnich dniach fałszywe SMS-y, w których ktoś sugeruje, że pod załączonym linkiem można znaleźć "film o Tobie" lub "film z twoją twarzą". Wiadomości zostały wysłane z numerów +48570216115 oraz +48667227229. W chwili tworzenia niniejszego tekstu, jeden z linków po prostu nie działa, a drugi prowadzi do niezwiązanej z tematem strony internetowej zagranicznej firmy.

Chociaż w tym momencie zagrożenie wydaje się więc stosunkowo niewielkie i podobne wiadomości SMS można traktować po prostu jako spam, w dowolnym momencie może się to zmienić. Niewykluczone bowiem, że atakujący testują skuteczność kolejnej formy ataku tego rodzaju i dopiero kiedy uznają, że ma sens, załączą do SMS-ów linki do spreparowanych stron czy szkodliwych aplikacji na smartfony.

Wykorzystując jako przykład pierwszy z podanych numerów, +48570216115, z informacji w serwisie nieznany-numer.pl wynika, że ten sam numer był także wykorzystywany do rozsyłania wiadomości o paczkach. Chodzi o masowo wysyłane fałszywe SMS-y dotyczące zamówień, które szczególnie często trafiały do Polaków jeszcze przed świętami w grudniu, choć kolejne przypadki zgłaszane są do dzisiaj.

Osoby otrzymujące podobne wiadomości SMS najlepiej zrobią, jeśli nie będą na nie reagować. W najlepszym wypadku załączony link prowadzi do nieodstępnych lub niezwiązanych z tematem stron i jest tylko stratą czasu. W najgorszym przypadku - poskutkuje instalacją szkodliwego oprogramowania w smartfonie lub zmanipuluje odbiorcę do uzupełnienia swoich danych w formularzu. To opcja prowadząca do utraty pieniędzy z konta bankowego.

