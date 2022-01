SMS o paczce. Dostajemy kolejne zgłoszenia z fałszywymi linkami

Fala fałszywych SMS-ów o paczkach , choć sądząc po liczbie zgłoszeń nieco już wyhamowała, w praktyce wciąż trwa. Do naszej redakcji zgłaszają się kolejni czytelnicy załączający zrzuty ekranu z otrzymanymi ostatnio podejrzanymi wiadomościami. Ktoś sugeruje w nich m.in. problemy z dostawą paczki, nadchodzące zamówienie czy wstrzymanie z tytułu rzekomej niedopłaty . To różne warianty tego samego oszustwa .

Takie SMS-y lepiej od razu usuwać, by w przyszłości odruchowo nie kliknąć załączonego linku. Łącze prowadzi do spreparowanej strony, z powodu której można stracić oszczędności życia. Jak ostrzega Niebezpiecznik na przykładzie SMS-a o rzekomej niedopłacie do paczki, użytkownik jest proszony o wpłacenie niecałych 3 złotych, ale w praktyce przekaże swoje dane logowania lub karty płatniczej atakującym. Oszuści podejmą wówczas próbę kradzieży pieniędzy.