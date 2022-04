Do tej pory telefony, których myślą przewodnią była fotowoltaika , zazwyczaj były związane z fałszywym programem "Czysty Powiat". Za połączenia odpowiadała spółka Euro Call Center, a rozmówcami były zazwyczaj boty, przedstawiające się jako Klara Sobieraj i Alicja Kołodziej. Numer 784970159 działa nieco inaczej.

Dzwoni z niego Bartłomiej Słowik. Choć trzeba by raczej powiedzieć, że dzwoni bot, który przedstawia się takim nazwiskiem. Tym razem nie nawiązuje już do programu Czysty Powiat , a jedynie pyta, czy słyszeliśmy o nowym programie wsparcia przy budowie instalacji fotowoltaicznej i stara się umówić nas na bezpłatny audyt.

Choć wydawałoby się, że taka rozmowa nie jest niczym groźnym, to należy pamiętać, że nasze dane są bezcenne, a już w tej rozmowie z botem musimy podać ich całkiem sporo. Rozmówca zapyta nas o imię i nazwisko, wiek oraz powiat, w którym mieszkamy.

Co ciekawe, po sprawdzeniu opinii na temat numeru 784970159, można przeczytać, że był on wykorzystywany także do innych kampanii, prawdopodobnie także jako bot. Jeden z komentarzy w serwisie Nieznany Numer mówi, że rozmówca przedstawił się jako Krzysztof Wójcik i kontaktował się w sprawie nowego sklepu RTV, a w odpowiedzi na pytania "udaje, że coś mu przerwało i nadal próbuje mówić swoje".