SMS z numeru 691439663: "Wyślij mi wiadomość na WhatsApp"

Najpopularniejsze ostatnio oszustwo SMS-owe to wiadomości o rzekomej zmianie numeru przez członka rodziny i prośba o kontakt przez WhatsAppa. Nasza czytelniczka Dorota otrzymała taką wiadomość z numeru 691439663, ale oczywiście nie jest to zasadą. Oszuści wykorzystują wiele numerów, przez co trudno uniknąć ataku SMS nawet w przypadku bieżącego dodawania numerów nadawców do czarnej listy w telefonie.