Kupujesz w Żabce? Uważaj na takie SMS-y

Wiadomość SMS o kuponie na zakupy w Żabce to fałszywa oferta. Ktoś podszywa się pod markę znanych sklepów i próbuje zmusić odbiorców SMS-a do odwiedzenia załączonego linka. Jest to fałszywy odnośnik, który kieruje do spreparowanej strony. Można w ten sposób stracić nie tylko dane, ale i pieniądze.

Do naszej redakcji trafiło zgłoszenie fałszywego SMS-a o krótkiej treści "Otrzymałeś kupon na zakupy od Żabki". Załączony link, choć w chwili pisania niniejszego tekstu nie jest już aktywny, prowadził zapewne do formularza wyłudzającego przynajmniej dane osobowe. Jeśli znajdował się tam formularz szybkich płatności, użytkownik mógł być proszony o zalogowanie się do banku pod pretekstem otrzymania wspomnianego kuponu do Żabki. Niezależnie od formy - jest to oszustwo.

Klientów Żabki przestrzegamy, by nie wierzyli w podobne historie. Oszuści zwłascza w grudniu szukają nowych sposobów, by zmusić przyszłe ofiary do przekazywania im szeregu danych. Po zdobyciu loginu i hasła do bankowości internetowej, atakujący może podjąć próbę kradzieży pieniędzy z konta. Wszystko zaczyna się od pozornie niewinnego SMS-a, który w tym przypadku został wysłany z numeru +48725721679.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy Fałszywy SMS o kuponie do Żabki

Po otrzymaniu podobnego SMS-a o kuponie do Żabki (podkreślamy, że treść oraz numer nadawcy w każdym przypadku mogą być różne), zalecamy z ostrożnością podejść do załączonego linku. Co do zasady nie należy klikać tych skróconych (bo nie wiadomo, na jaką stronę docelową prowadzą). W tym przypadku rozsądne może się okazać przekazanie wiadomości SMS do analizy przez zespół CERT Polska.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl