Elon Musk stworzy telefon? "Jeśli nie będzie wyboru"

Elon Musk złożył kolejną, dość odważną deklarację. Miliarder zapowiedział stworzenie nowego smartfona, który będzie alternatywą dla urządzeń korzystających z systemów Android i iOS, należących odpowiednio do Google i Apple.

Jak piszą dziennikarze Phone Arena, Musk został wywołany do tablicy przez komentatorkę polityczną Liz Wheeler. Zasugerowała ona, że jeśli Apple i Google usuną Twittera ze swoich sklepów z aplikacjami, Elon Musk powinien stworzyć swój własny smartfon. Jej zdaniem ucieszyłoby to połowę Stanów Zjednoczonych. Jak dodała, Musk jest człowiekiem, który wysyła rakiety na Marsa, więc "głupi, mały smartfon" powinien być łatwy do stworzenia.