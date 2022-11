W Niemczech brakuje 140 tys. informatyków. Chcą zatrudniać Rosjan

Z badań wynika także, że znakomita większość - bo prawie 90 proc. - firm chce, aby władze rozważyły imigrację wykwalifikowanych pracowników na większą skalę, biorąc pod uwagę ich umiejętności w zakresie IT, nie zaś znajomość języka, co w tym przypadku ma mniejsze znaczenie. Co ciekawe, jak zwraca uwagę rp.pl, niemieckie władze nie widzą w tym przypadku zagrożenia związanego z potencjalnym wpuszczeniem do kraju zwolenników Kremla czy nawet agentów.