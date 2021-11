Od jakiegoś czasu testuję przystępny cenowo smartwatch Maxcom FW 46 Xenon. Należy on do taniej, średniej półki urządzeń ubieralnych, ale charakteryzuje się dobrej klasy wykonaniem, wyposażeniem oraz posiada mocno rozbudowaną aplikację dedykowaną. W dzisiejszym wpisie chciałbym Wam nieco przybliżyć możliwości tego zegarka, którego cena od dnia premiery stała się jeszcze bardziej atrakcyjna!

Dodatkowy pasek w zestawie

Skromności nigdy za wiele

Nowy zegarek producenta został wykonany z tworzywa sztucznego dobrej jakości oraz elementów aluminiowych, z których powstał m.in okalający ekran, pierścień. Na froncie znajduje się 1,3-calowy ekran dotykowy TFT o rozdzielczości 240×240 pixeli. Wyświetlane na nim informacje są czytelne nawet przy mocnym słońcu. Koperta posiada 43,5 cm szerokości.

Z tyłu koperty znajdują się trzy sensory oraz dwie elektrody mające za zadanie zaczytywanie danych z czujników zmiany temperatury, pulsu, ciśnienia i saturacji. Muszą one ściśle przylegać do skóry, by wyniki były pozbawione błędu. Na aluminiowej ramce, na jej prawym boku znajduje się przycisk do wybudzenia zegarka oraz powrotu do tarczy głównej. Tuż pod nim znajdziemy metalowy czujnik (elektroda górna), służący do pomiarów.

Producent wyposażył zegarek w dwa paski tak, by użytkownik miał wybór. Jasny pasek został wykonany ze skóry ekologicznej a jego spód z gumy antyalergicznej, podobnie jak wersja ciemna - z dobrej klasy gumy. Przez to, że jestem przyzwyczajony do ciemniejszych pasków, wybrałem ten drugi. Jego faktura jest bardzo przyjemna, a delikatność paska nie sprawia problemów, nawet przy mocnym zapięciu. Duża ilość dziurek, pozwala na wygodną regulację zapięcia na nadgarstku osoby dorosłej jak i dziecka.

Montaż pasków jest banalnie prosty, choć wymaga nieco cierpliwości, przynajmniej za pierwszym razem. Każdy z pasków posiada przy podstawie specjalny suwaczek, który należy podważyć, umiejscowić w elemencie zaciskowym i zwolnić blokadę. Montaż i demontaż jest łatwy, ale wydaje mi się, że częsta zmiana opasek, może doprowadzić do wyrobienia się gniazd.

Producent dodał do zestawu również dedykowaną ładowarkę po USB, zakończoną specjalnym gniazdem ładowania. Posiada ono specjalny gwint magnesowy, który mocno przytwierdza się do gniazda ładującego i pozwala na uzupełnienie akumulatora w zegarku od 0 do 100% w mniej niż godzinę.

Specyfikacja techniczna

Ekran 1,3-cala TFT Rozdzielczość 240×240 pixeli Łączność Bluetooth 4.2 Akumulator 200 mAh Monitor Snu

Tętna

Ciśnienia krwi

Saturacja Tryby sportowe Tak Powiadomienia Push Krokomierz Tak Aplikacja Smart Health Wymiary 43,5 x 47 x 1,1 mm

Łączność a sterowanie

Zegarek łączy się z telefonem za pomocą Bluetooth. Wcześniej należy pobrać dedykowane oprogramowanie Smart Health ze sklepu Google Play. Po przeprowadzeniu logowania lub rejestracji nowego konta i sparowaniu zegarka z aplikacją otrzymamy informację o nowej wersji oprogramowania. Po szybkiej aktualizacji otrzymamujemy pełny dostęp do programu jak i zegarka.

Program został podzielony na cztery zakładki. Pierwsza z nich to strona główna, na której sprawdzimy statystyki z każdego dnia z dokładną ilością danych spalonych kalorii, przebytej trasy i dystansu. Poniżej w tabelce otrzymamy dane na temat EKG, ciśnienia krwi, tętna, snu, natlenienia krwi oraz średnie tempo oddychania. Co ciekawe znajdziemy też informację o temperaturze ciała.

W drugiej zakładce mamy możliwość przeprowadzenia treningu lub sprawdzenia statystyk z przeprowadzonych wcześniej ćwiczeń. Dostępne są takie sporty jak: bieg, fitness, jazda na rowerze, skakanka, koszykówka, badminton oraz tenis stołowy. Jak dla mnie, zabrakło chodu, spacerów oraz dużo, dużo innych sportów, którymi może się pochwalić konkurencja. Trzecia zakładka jest czymś w rodzaju programu nadzorującego. Pozwala ona dodać osobę, nad którą będzie sprawowana opieka lub osoba ta będzie nadzorcą. W praktyce oznacza to, iż taka osoba będzie otrzymywać na swoją aplikację wyniki o stanie zdrowia użytkownika zegarka. Podobny system został zaimplementowany w zegarkach Apple.

Ostatnia zakładka (Ustawiać) to tak naprawdę centrum zarządzania zegarkiem. Ustawimy w nim parametry urządzenia, takie jak cel treningu i snu, ustawimy jednostki pomiaru, a także dostęp do WeChat'u. W statusie urządzenia określimy motyw tarcz zegarka (można też ręcznie), dostępnych jest 7 tarcz, bez możliwości dodawania i wyszukiwania kolejnych. Co ciekawe są też powiadomienia, ale z góry ustalone wszystkie i to jeszcze do aplikacji, których możemy w ogóle nie mieć zainstalowanych w telefonie. Jest też skrót do aparatu aplikacji, ale robi on sztucznie rozciągnięte zdjęcia.

Aplikacja jest prosta i przejrzysta, ale nie pozbawiona problemów. Pierwszy, jaki się pojawia, to błędy językowe wynikające z tłumaczenia. Widać, że mamy do czynienia z aplikacją obcojęzyczną, nie do końca przetłumaczoną na nasz język rodzimy. W bardzo wielu przypadkach otrzymujemy bardzo dziwne frazy związane z funkcjami urządzenia lub opisem trybów pracy. Do tego dochodzi wręcz zerowa integralność w dostępne tarcze, ich zmiany czy przyporządkowanie funkcji na ekranie głównym zegarka.

Na szczęście nie spotkałem się do tej pory z jakimikolwiek zwieszkami urządzenia lub brakiem odczytu z czujników. Jeśli już przy czujnikach jesteśmy, należy co nieco o nich napisać.

Odczyty z sensorów

Wyniki, jakie otrzymujemy z sensorów przy skórze lub za pomocą elektrod dolnych i górnej, należy traktować z przymrużeniem oka. W większości przypadków, szczególnie w tej półce cenowej, mogą one znacznie odbiegać od szeroko przyjętych norm. By właściwie wykorzystać ich funkcję, należy przeprowadzić porównanie odczytów z zegarka i jednocześnie za pomocą profesjonalnego urządzenia medycznego (choćby w centrum zdrowia).

Tak jak jestem w stanie uwierzyć i potwierdzić w wyniki ciśnienia krwi, tętna i natlenienia krwi, to nijak nie byłem w stanie odpowiednio wyregulować czujnika pomiaru temperatury ciała a co dopiero EKG. W przypadku temperatury czujnik usilnie próbował mnie przekonać, że mam 34,7 stopni Celcjusza ... przynajmniej do czasu gdy po 2-3 dniach, nareszcie obrał temperaturę 36,6 stopnia. W przypadku EKG program powinien badać nasz puls i na podstawie zebranych wyników podać dobrą lub złą informację. Tu nie otrzymujemy żadnego powiadomienia, gdyż wciąż trwa pomiar i trwa ... i trwa ... i tak w kółko. Moim zdaniem to błąd oprogramowania, więc liczę na szybką aktualizację.

Długi czas pracy

Na jednym ładowaniu z włączonymi odczytami parametrów co godzinę, zegarek wytrzymał mi trochę ponad 8 dni działania. W tym czasie udało mi się uruchomić 2-3 treningi siłowe a na zegarek przychodziło wiele wiadomości SMS, połączeń telefonicznych oraz wiadomości z aplikacji zewnętrznych. Tarcza zegarka miała uruchomione podświetlenie zdalne, za każdym razem gdy podnosiłem rękę, by sprawdzić godzinę.

Producent deklaruje możliwy czas działania zegarka od 10 do 14 dni, więc przy moim dość intensywnym użytkowaniu, dłuższy czas korzystania z zegarka jest jak najbardziej możliwy do uzyskania. Dołączona ładowarka USB pozwala szybko uzupełnić akumulator, choć nie jest tak wygodna w użytkowaniu jak dedykowane podstawki na magnes.

Podsumowanie

Bardzo mnie zaciekawił tani smartzegarek Maxcom FW46 Xenon swoim bardzo dobrym wykonaniem, specyfikacją oraz możliwościami. Mimo iż urządzenie nie jest wybitnie rozwojowe, ma wiele okrojonych funkcji a dedykowana aplikacja nie do końca została przetłumaczona, to nadrabia on te wady kilkoma znaczącymi zaletami. Należy pochwalić go przede wszystkim za jakość wykonania, wygodne, dwa paski dołączone do zestawu oraz wbudowany akumulator, pozwalający uzyskać do 14 dni działania na jednym ładowaniu (w trybie oszczędnym, oczywiście).

Zegarek zadebiutował na rynku elektroniki użytkowej w cenie wynoszącej 349 zł, ale jak to zwykle z elektroniką bywa, im dalej od premiery, tym cena staje się atrakcyjniejsza. I tak na dzień dzisiejszy smart-zegarek Maxcom FW46 Xenon możemy zakupić za ok. ~222 zł*, czyli z rabatem wynoszącym prawie 46,4%! Jak dla mnie to okazja ;)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną. Egzemplarz otrzymałem na testy od producenta :)