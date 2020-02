Android Auto z długo wyczekiwaną nowością. Nie ma pewności, czy trafi do Polski

Udostępnij:

Android Auto w samochodzie w końcu nadrabia braki i zaoferuje wskaźnik limitów prędkości w Mapach Google. To jedna z tych zmian, na które użytkownicy, zdaje się, czekali najbardziej.

Jak na rozwiązanie do nawigacji umieszczone w ekosystemie Google'a, de facto tym samym co smartfonowe Mapy Google, Android Auto potrafi zaskakiwać ułomnościami. Pisał już o tym bardzo obszernie Oskar Ziomek. Brak wskazania ograniczenia to właśnie taka ułomność, z której w Mapach w smartfonie (w niektórych częściach świata) można korzystać od dawna, natomiast w Android Auto na ekranie samochodu... cóż... niestety nie.

Ograniczenie prędkości w Androidzie Auto w samochodzie, fot. reddit (ELIscientist)

Wskaźnik limitu prędkości pojawił się w apce, ale nie w interfejsie samochodowym, gdzie wdrażany był co najwyżej testowo; dla wąskiej grupy użytkowników. Jak zwrócono uwagę na reddicie, sytuacja właśnie się zmienia i ograniczenia pojawiają się także w Mapach w Androidzie Auto w samochodzie.

Trzeba przyznać, że brak tej funkcji był ze strony Google'a wyjątkowo niezrozumiały. Dysponując stosowną infrastrukturą, wyświetlenie jednej zmiennej to nie jest rocket science. Niemniej z jakiegoś powodu producent długo z tym zwlekał. Dobrze, że w końcu przestał i – jak wszystko na to wskazuje – niebawem użytkownicy będą mogli cieszyć się wskazaniem limitu prędkości także w Mapach Google dla Android Auto na ekranie w samochodzie.

Warto zwrócić jednak uwagę, że wdrożenie wskaźnika limitów prędkości do Androida Auto w samochodzie nie oznacza jeszcze, że na pewno zobaczymy go także w Polsce. Informacje o ograniczeniach teoretycznie są dostępne w naszym kraju, ale mało kto miał okazję zobaczyć je na żywo. Co jednak najważniejsze, kiedy informacje o ograniczeniach pojawią się wreszcie w Mapach Google w Polsce na większą skalę, jak widać – będą najpewniej jednocześnie dostępne w Androidzie Auto w samochodzie.

