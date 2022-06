Android Auto: trwają prace nad usterką Google Maps

O usterce Map Google w Androidzie Auto pisze serwis autoevolution . Istota została opisana na oficjalnym forum przez kilku użytkowników. W praktyce chodzi o niezależne od ustawień i pory dnia automatyczne włączanie Google Maps wyłącznie z ciemnym motywem. Łatwo sobie wyobrazić, jak uciążliwe może być to rozwiązanie za dnia, kiedy tak wyświetlana nawigacja GPS może być po prostu niewidoczna na ekranie w samochodzie. Wiele wskazuje na to, że usterka dotyczy tylko Androida 12 i Androida Auto 7.6 oraz 7.7.

Google wziął już sprawę na tapet i pracuje nad aktualizacją. Jak zwykle nie wiadomo, ile to potrwa, ani czy problemem jest głównie Android Auto czy same Mapy Google, ale w tym przypadku mowa przynajmniej o jednym producencie, więc można zakładać, że poprawka będzie skuteczna. Do czasu rozwiązania usterki można rozważyć korzystanie z innych nawigacji pamiętając, że od roku nie chodzi tylko Waze. W Androidzie Auto działa już m.in. Yanosik, TomTom AmiGO, AutoMapa czy Sygic.