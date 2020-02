Apple CarPlay z grami i odtwarzaczem YouTube. Jailbreak iOS-a 13 na to pozwala

Udostępnij:

Korzystanie z Apple CarPlay czy Androida Auto wiąże się z pewnym ograniczeniami. Choć podczas jazdy trudno wyobrazić sobie możliwość korzystania z YouTube'a na samochodowym wyświetlaczu, podczas postoju samochodu taka funkcja i tak nie jest dostępna. W przypadku Apple CarPlay rozwiązaniem może być jednak zdecydowanie się na jailbreak iPhone'a i duplikowanie ekranu smartfona w samochodzie.

Na możliwości aplikacji CarBridge zwraca uwagę serwis autoevolution. W najnowszej wersji program został dodatkowo dopracowany i jest teraz w pełni zgodny z iOS-em 13 po jailbreaku. Jedną z kluczowych funkcji jest tutaj rzutowanie ekranu iPhone'a na wyświetlacz wbudowany w samochód, co w praktyce pozwala obsługiwać z jego poziomu smartfon, w tym korzystać z dowolnych aplikacji – także YouTube'a oraz gier.

Apple CarPlay bez jailbreaka lepszy od Androida Auto

Użytkownicy iPhone'ów i Apple CarPlay, którzy nie chcą się jednak zdecydować na odblokowanie swoich urządzeń i korzystanie z dodatkowych aplikacji, muszą się pogodzić z większymi ograniczeniami. Należy jednak zaznaczyć, że CarPlay – w porównaniu do konkurencyjnego Androida Auto – i tak jest bardziej funkcjonalny. System Apple'a pozwala bowiem na przykład na korzystanie z licznych aplikacji do nawigacji, zaś w Androidzie Auto do dyspozycji pozostają jedynie Mapy Google i Waze, co nie każdemu musi odpowiadać.

W przypadku Apple CarPlay rzadziej słyszy się także o problemach z działaniem całego systemu. Android Auto, szczególnie po jednej z ostatnich aktualizacji do wersji 5.0, ma szereg problemów, wliczając w to kłopoty z obsługą przycisków przy kierownicy i lektora, który czyta komunikaty w niewłaściwym języku.

Do korzystania z Apple CarPlay niezbędny jest iPhone oraz samochód obsługujący ten system. Apple zadbał o listę modeli na swojej stronie. Do tego dochodzą jeszcze odbiorniki firm trzecich, które można na własną rękę zamontować w dowolnym aucie, najczęściej w tych z zatoką 2DIN na radio.