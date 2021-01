Awaria Microsoft Teams. Są problemy z logowaniem i dźwiękiem

Udostępnij:

Microsoft Teams nie działa jak należy, utrudniając komunikację wszystkich osób pracujących zdalnie. Do redakcji trafiają kolejne sygnały o problemach z komnikatorem, które od rana obserwujemy zresztą sami. W naszym przypadku pojawiają się głównie utrudnienia w komunikacji głosowej w Teams; część osób nie słyszy rozmówców, innym bez przyczyny nie działają mikrofony.

Jak wynika ze zgłoszeń w serwisie downdetector, pierwsze problemy z Microsoft Teams zaczęły się pojawiać jeszcze przed godziną 8:00. Choć nie jest ich tak dużo, jak na przykład w przypadku dzisiejszej awarii banku PKO, od rana nie odnotowaliśmy zauważalnego spadku ich liczby, a stale napływające głosy o problemach z połączeniami tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że Microsoft musi mierzyć się z awarią.

Liczba zgłoszeń problemów dot. Teams nie jest może duża, ale widać, że usterki nie zostały wciąż rozwiązane, źródło: downdetector.

Co istotne, usterki w Microsoft Teams nie są związane wyłącznie z dźwiękiem. Komentujący problemy zwracają także uwagę na brak możliwości dołączania do spotkań i losowe odrzucanie połączeń oraz kłopot z samym logowaniem się do aplikacji.

Wszystko wskazuje więc na to, że awaria nie dotyczy konkretnego mechanizmu komunikatora i w praktyce może mieć różne konsekwencje u konkretnych użytkowników. Stale napływające od kilku godzin sygnały o problemach sugerują natomiast, że na poprawienie sytuacji trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Warto wiedzieć, że ewentualne problemy z dźwiękiem w aplikacji Microsoft Teams w części przypadków nie muszą być związane z incydentalną awarią. W Windows 10 kłopotliwe są bowiem ustawienia, w których nieodpowiednia konfiguracja w kilku miejscach może skutkować zablokowaniem dostępu do mikrofonu przez aplikacje. Więcej na ten temat pisaliśmy w odrębnej publikacji.

