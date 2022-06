Facebook nie działa prawidłowo. Są problemy z logowaniem

Chociaż Facebook może być dla niektórych osób nieosiągalny, w tym momencie trudno jednoznacznie uznać tę sytuację za poważną awarię, bowiem jej skala wydaje się być stosunkowo mała. Do serwisu downdetector co prawda od kilku godzin napływają zgłoszenia i komentarze, ale mówimy co najwyżej o 200-kilku zgłoszeniach w jednostce czasu, a to wiele razy mniej niż w przypadku ogólnopolskich awarii Facebooka, kiedy wartość ta sięga dobrych kilku tysięcy.