Udostępnij:

Microsoft Edge w testowej wersji oferuje ciekawą nowość, która powinna ucieszyć wszystkie osoby często przeglądające dokumenty. Przeglądarka pozwala bowiem wyświetlać podgląd plików Worda, Excela czy PowerPointa dokładnie na takiej samej zasadzie, jak w przypadków PDF-ów, a więc bez konieczności ich pobierania i korzystania z pakietu biurowego zainstalowanego w komputerze.

Na zmianę zwrócił uwagę jeden z użytkowników reddita, pokazując, jak nowa opcja działa na przykładzie dokumentu z Worda. Okazuje się, że podgląd można aktywować wcześniej w ustawieniach pobierania najnowszego Edge'a Canary, jednak w praktyce nie każdy tę opcję jeszcze widzi. Najpewniej jest elementem testów A/B.

Nowa opcja pozwala wyświetlać dokumenty Office'a bezpośrednio w przeglądarce, fot. Leopeva64-2/reddit

Po włączeniu odpowiedniego suwaka, chęć pobrania dokumentu poskutkuje otwarciem nowej karty i wyświetleniem podglądu pliku. Dokładnie tak samo działa to już teraz w przypadku PDF-ów. Użytkownik ma stąd możliwości pobrania, wydrukowania lub zapisania kopii dokumentu w chmurze OneDrive. To bez wątpienia wygodne rozwiązanie, jeśli celem jest jednorazowe przejrzenie dokumentu bez konieczności jego edycji.

W tym momencie nie ma pewności, czy opisywana funkcja dokładnie w takiej formie trafi do stabilnego wydania Edge'a. Osoby, które już teraz mogą ją testować muszą natomiast pamiętać, że to wczesny etap rozwoju, więc wszystkie niedociągnięcia są nie tyle możliwe, co wręcz spodziewane.

Microsoft Edge na Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.