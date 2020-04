Facebook podzieli się danymi – analitycy będą śledzić rozprzestrzenianie się COVID-19

Udostępnij:

Facebook chce wykorzystać potencjał swojej aplikacji i podobnie jak Google, będzie dzielić się informacjami o zachowaniu użytkowników. Zebrane dane będą udostępniane analitykom, by skuteczniej walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Całość jest elementem programu Data for Good, w ramach którego Facebook udostępnia mapy, na bazie których badacze mogą łatwiej przewidzieć dalszy rozwój pandemii.

Program działa nie od dziś. Nowością są natomiast trzy nowe typy wizualizacji danych, które mogą pomóc w analizie rozwoju COVID-19. Pierwszy z nich to mapa z nałożonymi danymi lokalizacyjnymi związanymi z podróżami na danym obszarze. Pomaga przewidzieć prawdopodobieństwo, z którym ludzie z jednego miejsca przemieszczą się na inny obszar, a co za tym idzie – potencjalnie zarażą inne osoby koronawirusem.

Pierwsza z nowych wizualizacji danych, tutaj na przykładzie Włoch, źródło: Facebook.

Drugi element projektu to wykresy podobne do tych, które pokazał już Google. Chodzi o analizę skuteczności wprowadzanych restrykcji w różnych obszarach państw. Facebook pokazuje, czy użytkownicy aplikacji rzeczywiście mniej się przemieszczają i jak szybko zareagowali na nowe ograniczenia. Google udostępnił wcześniej analogiczne dane dotyczące krajów i województw, wśród nich także te dotyczące Polski.

Statystyki związane z ruchem użytkowników Facebooka na przykładzie Brazylii, źródło: Facebook.

Ostatnia nowa wizualizacja to mapa, na której Facebook przedstawia indeks połączeń. W praktyce chodzi o zobrazowanie, jak rozkładają się znajomości pomiędzy ludźmi w skali kraju. Pozwala to uwzględnić prawdopodobieństwo podróży, a co za tym idzie – ewentualnego dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Poniżej można zobaczyć, jak takie dane wyglądają na przykładzie Stanów Zjednoczonych.

"Indeks połączeń" między użytkownikami na przykładzie USA, źródło: Facebook.

Opisane mapy i wykresy to jednak nie wszystko, bo Facebook chce też pomóc poprzez ankiety. Użytkownicy z USA powinni już widzieć w aplikacji możliwość odpowiedzenia na pytania, które mają pomóc badaczom z Uniwersytetu Carnegie Mellon. Chodzi tu głównie o sprawdzenie, ile osób ma jakiekolwiek objawy kronawirusa i jak przekłada się to na ich lokalizację. W przyszłości na tej podstawie powstaną zapewne kolejne mapy. O bezpieczeństwie w kontekście prywatności całego przedsięwzięcia poinformował na Facebooku sam Mark Zuckerberg.

Facebook na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.