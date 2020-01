Firefox 72: mniej powiadomień, więcej prywatności, a Linux i macOS z filmami w oknach

Udostępnij:

Firefox 72 jest już dostępny do pobrania, a docenią go przede wszystkim użytkownicy dbający o swoją prywatność. W przeglądarce debiutuje domyślne blokowanie fingerprintingu oraz wyskakujących okienek z powiadomieniami – podobnie, jak stanie się to w Google Chrome 80 w lutym.

W tym wydaniu Firefoksa, pomijając poprawki błędów, nowości są w zasadzie tylko trzy. Pierwsza to nowe zabezpieczenie związane z prywatnością, o którym pisaliśmy jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, czyli domyślnie włączone blokowanie fingerprintingu. Chodzi o uniemożliwienie witrynom zbierania informacji o konfiguracji sprzętowej czy oprogramowaniu. Taki zabieg utrudnia identyfikację konkretnego użytkownika.

Firefox 72 domyślnie blokuje "fingerprinting".

Inna zmiana to blokowanie wyskakujących okienek z powiadomieniami stron. Całość działa analogicznie jak w Google Chrome, gdzie "cichsze powiadomienia" są dopiero testowane. Firefox 72 oferuje taką blokadę już teraz. Jeśli odwiedzona strona zdecyduje się wyświetlić użytkownikowi okienko z powiadomieniem, poskutkuje to jedynie pokazaniem niewielkiej ikony na pasku adresu, w tym przypadku po lewej stronie. Użytkownik może sam zdecydować, czy jest zainteresowany wyświetleniem treści.

Ostatnia istotna zmiana to wyświetlanie filmów w formie pływających okienek. Na desktopach z Windowsem opcja ta była dostępna już w grudniu, ale teraz trafia do użytkowników innych systemów. Z trybu "obraz w obrazie" można teraz bowiem korzystać w Firefoksie także na Linuksie i macOS-ie.

O wszystkich zmianach w Firefoksie 72 można przeczytać w dzienniku zmian na stronie Mozilli.

Firefoksa na Windowsa i macOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.