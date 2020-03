Firefox i nowe podejście do bezpieczeństwa. Trwają testy trybu "tylko HTTPS"

Udostępnij:

Firefox 76 może wprowadzić ciekawą opcję mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a chodzi o możliwość włączenia trybu "tylko HTTPS". Już teraz można to zrobić za pomocą flag w testowej wersji, by w efekcie móc odwiedzać tylko witryny z szyfrowaniem. Z HTTPS korzysta dziś znakomita większość stron, według najnowszych statystyk jest to ponad 82 proc. witryn na świecie.

Aby już teraz sprawdzić, jak nowa opcja spisuje się w praktyce, należy pobrać testowe wydanie Firefoksa 76 Nightly, a następnie odwiedzić zaawansowane ustawienia about:config . Tutaj należy odszukać opcję dom.security.https_only_mode i zmienić jej wartość na true.

Udział stron ładowanych przez HTTPS w Firefoksie, źródło: Let's Encrypt, telemetria Firefoksa.

W konsekwencji, nawet jeśli użytkownik będzie próbować wpisać w Firefoksie adres rozpoczynający się od HTTP, przeglądarka automatycznie zmieni protokół na HTTPS i – o ile to możliwe – załaduje bezpieczniejszą wersję oczekiwanej strony.

Firefox bez obsługi FTP

Inną zmianą w Firefoksie związaną z bezpieczeństwem jest zapowiadane wycofanie obsługi protokołu FTP. Jego domyślne wyłączenie planowane jest wraz z wydaniem Firefoksa 77, który powinien ukazać się na rynku w czerwcu bieżącego roku. W dobie koronawirusa nie można jednak wykluczać opóźnień.

Co ważne, FTP ostatecznie zniknie z Firefoksa, ale ta zmiana zapowiadana jest dopiero na przyszły rok. Do tego czasu użytkownicy, którzy korzystają z FTP, będą mogli ponownie włączyć jego obsługę w ustawieniach. Wszystkie opisywane zmiany są podyktowane bezpieczeństwem.

