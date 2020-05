GitHub Desktop 2.5 dostępny do pobrania. W końcu obsługuje tagi

Udostępnij:

GitHub Desktop został zaktualizowany do wersji 2.5, w której pojawiła się wyczekiwana przez programistów opcja – możliwość korzystania z tagów. Pozwalają one szybciej dotrzeć do konkretnych miejsc w historii projektu, a tym samym czytelniej oznaczać kluczowe wersje aplikacji.

Po aktualizacji, tagi można tworzyć oraz przeglądać bezpośrednio w aplikacji GitHub na desktopach. Twórcy zadbali także o powiadomienia, która dadzą programiście znać, jeśli utworzone tagi nie zostały jeszcze wypchnięte na serwer. Aby stworzyć nowy tag, wystarczy skorzystać z menu kontekstowego po kliknięciu na elemencie historii, do którego ma prowadzić dany znacznik.

Nowy GitHub Desktop oferuje możliwość korzystania z tagów, fot. The GitHub Blog.

Twórcy przyznają, że ta zmiana w GitHubie Desktop jest bezpośrednim następstwem próśb użytkowników, którzy korzystają z tagów w codziennej pracy z kodem. Przed opisywaną aktualizacją była to jedna z ostatnich czynności, która wymagała korzystania z GitHuba z poziomu Wiersza polecenia. Po zmianach nie ma już takiej konieczności, ale zapewne i tak wielu programistów z przyzwyczajenia (lub dla czytelności) obsługuje GitHuba za pomocą poleceń tekstowych.

Czytelników, dla których GitHub i system kontroli wersji Git są nowością, zapraszamy do lektury poradnika, z którego można dowiedzieć się, jak obsługiwać repozytoria i posługiwać się najważniejszymi poleceniami.

GitHub Desktop na Windowsa oraz macOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.